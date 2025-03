Turchia, cresce la protesta: oltre 1.800 arrestati

A più di una settimana dall'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, oppositore di Erdogan, le proteste nelle piazze turche continuano a intensificarsi. A Istanbul e Ankara, ci sono stati scontri e manifestazioni nonostante il divieto della polizia, con il principale partito di opposizione che ha organizzato proteste in 39 città turche e una grande manifestazione prevista per sabato. Le forze di sicurezza hanno arrestato oltre 1.800 persone, tra cui politici, intellettuali e giornalisti, e denunciato 150 feriti tra le forze di polizia. Erdogan ha accusato l'opposizione di sabotare la pace e l'economia turca, promettendo giustizia per i responsabili. Intanto, Istanbul ha un nuovo sindaco ad interim, Nuri Aslan, esponente del partito di Imamoglu.