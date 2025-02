La polizia turca ha arrestato 282 sospetti negli ultimi 5 giorni in un'operazione su larga scala contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan, il PKK, condotta in 51 province. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, in un post su X. Gli arresti giungono nonostante i rinnovati sforzi fra Ankara e il PKK per risolvere un conflitto che ha causato decine di migliaia di vittime.