Mondo
Le ronde del presidente

Trump vuole unirsi alle pattuglie della polizia a Washington

"Faremo un bel lavoro", le parole del tycoon

21 Ago 2025 - 20:31
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di volersi unire alle pattuglie della polizia e della Guardia Nazionale in sevizio a Washington, come parte delle iniziative del governo federale per affrontare la criminalità crescente.

