Trump vs. Zelensky, le reazioni del governo italiano

È il ministro degli esteri Antonio Tajani a gettare acqua sul fuoco dell'attacco verbale che Trump ha sferrato ieri nei confronti di Zelensky accusato di essere un dittatore non eletto. "Le parole della nuova amministrazione Usa sono sempre forti, c'è qualche crepa nel rapporto tra Trump e Zelensky ma è nel nostro interesse che la situazione si calmi" afferma Tajani. Nel frattempo il governo ha deciso distanziare più fondi per la Difesa, in particolare per le unità a intervento rapido.