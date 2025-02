Trump: "Kiev si scordi l'adesione alla Nato"

"Scordatevi" l'adesione dell'Ucraina alla Nato, perché "probabilmente è stata la ragione per cui la guerra è iniziata". Lo ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda sulle eventuali "concessioni" che è disposto a fare alla Russia per raggiungere un accordo di pace. La delegazione ucraina attraverserà l'oceano per siglare l'intesa con Washington sullo sfruttamento delle risorse minerarie, e in particolare delle terre rare. Molti gli aspetti da definire. Di quali territori? Anche quelli del Donbass occupato? Zelensky ha parlato di un accordo temporaneo, in cambio di garanzie sulla sicurezza, provocando un nuovo rilancio del tycoon: "Se il piano non è definitivo, non ha senso venire qui".