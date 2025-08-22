Trump incontra le forze dell'ordine schierate a Washington

"Non stiamo giocando. Faremo in modo che sia sicura e poi andremo in altri posti. Vogliamo che sia assolutamente perfetta, è la nostra capitale", dice Donald Trump ai militari nel quartier generale di Anacostia, a Washington D.C. Una visita, quella del presidente americano, arrivata dopo la decisione del governo di assumere il controllo sulle forze di polizia della capitale che ha determinato l'arrivo in città di centinaia di soldati della Guardia Nazionale, tra le proteste di molti cittadini e dell'opposizione democratica. "Vi ho portato gli hamburger cucinati dalla Casa Bianca, ma la pizza l'abbiamo presa nel posto più buono della città", dice Trump tra le risate e gli applausi dei soldati.