Trump, in corso gli ultimi preparativi per il giuramento

Da Mar-a-Lago a Washington, Donald Trump è arrivato nella capitale insieme alla prossima first lady Melania: via alle celebrazioni per l'insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti. È il secondo mandato per il tycoon. All'interno del Campidoglio, nella Rotonda, l'imponente sala sotto la cupola, sono in corso gli ultimi preparativi per il giuramento, che avverrà lunedì a mezzogiorno, le 18 in Italia.