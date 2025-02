Trump: "Ho parlato di Ucraina al telefono con Putin"

Donald Trump ha parlato al telefono con Vladimir Putin per cercare di negoziare la fine della guerra in Ucraina: lo ha detto lo stesso Trump al New York Post in un'intervista. "È meglio che non lo dica", ha detto il presidente Usa quando gli è stato chiesto quante volte i due leader hanno parlato. Trump ritiene che Putin "si preoccupi" dei morti sul campo di battaglia. "Vuole vedere le persone smettere di morire", ha aggiunto. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto di non poter né confermare né smentire la telefonata.