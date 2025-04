Trump, "giardinaggio" alla Casa Bianca con una pala d'oro

Armato con una pala placcata in oro, Donald Trump ha piantato nel giardino della Casa Bianca un nuovo alberello per sostituire la storica "Jackson Magnolia", che si ritiene sia stata piantata dal presidente Andrew Jackson nel XIX secolo e che è stata abbattuta per motivi di sicurezza, essendo da tempo in cattive condizioni. Rifacendosi allo slogan del tycoon "Make America Great Again", la Casa Bianca ha ribattezzato su X la magnolia in... MAGAnolia.