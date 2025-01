Nel suo discorso di insediamento al Campidoglio, Donald Trump ha annunciato l'intenzione di cambiare il nome del Golfo del Messico in "Golfo d'America". Tra le reazioni, a catturare l'attenzione è stata quella di Hillary Clinton, seduta proprio nelle prime file dietro il presidente in compagnia del marito: sentite le parole di Trump, l'ex segretaria di Stato non è riuscita a trattenere la risata.