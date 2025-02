Trump: "Accordo con il Messico per fermare il fentanyl e l'immigrazione illegale"

"Ho avuto un ottimo colloquio con la presidente del Messico Sheinbaum. È stata una conversazione molto amichevole in cui ha accettato di fornire immediatamente 10mila soldati messicani al confine che separa il Messico e gli Stati Uniti. Questi soldati saranno specificamente designati per fermare il flusso di fentanyl e migranti illegali nel nostro Paese". Il presidente americano Donald Trump commenta così la sospensione per un mese dei dazi nei confronti del Paese confinante, durante un'intervista nello Studio Ovale.