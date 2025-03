Trump a tutto campo: dalla guerra in Ucraina ai dazi

Donald Trump, dal suo ufficio alla Casa Bianca, ha dichiarato che le linee guida principali per un accordo di pace in Ucraina sono state tracciate, ma la guerra prosegue con violenti scontri. Nonostante le aperture di Putin sul cessate il fuoco, Trump ha affermato che una tregua totale potrebbe essere imminente, in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita e dell'incontro a Parigi per le garanzie di sicurezza per Kiev. Trump ha anche annunciato l'F-47, un nuovo jet militare, e ribadito le sue politiche di "America First", inclusi dazi contro l'Unione Europea e il piano di smantellare il Dipartimento dell'Istruzione.