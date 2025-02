Truffe a nome di Crosetto, il ministro pronto a presentare denuncia

Arriverà a breve in procura a Milano l'esposto del ministro della Difesa Crosetto con l'accusa di sostituzione di persona per aver visto il suo nome usato per mettere a segno una truffa a grandi imprenditori tra cui Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, Giorgio Armani, Patrizio Bertelli, le famiglie Caltagirone e Del Vecchio. Hanno sporto denuncia Massimo Moratti e le famiglie Aleotti e Gussalli-Beretta. "La mia denuncia è già pronta", ha detto all'Ansa Crosetto che ha parlato di "professionisti della truffa".