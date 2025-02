Truffa delle orecchiette a Bari, indaga la Procura

La Procura di Bari ha aperto un'indagine per truffa dopo l'esposto sulle orecchiette industriali spacciate come artigianali vendute a Bari Vecchia, nell'ormai famosa strada Arco Basso, la cosiddetta "via delle orecchiette" meta di turisti provenienti da ogni parte del mondo. A firmare l'esposto è stato Gaetano Scampolo, ceo di Home Restaurant Hotel, un portale che dal 2019 riunisce attività di social eating. È stato lui a chiedere formalmente di indagare sul caso della pasta fresca che, almeno sino a novembre, prima cioè che scoppiassero le polemiche, non sarebbe stata prodotta dalle pastaie della città vecchia ma sarebbe stata di produzione artigianale.