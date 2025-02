Truffa del falso ministro Crosetto, recuperato il milione di euro di Moratti

Il bottino era ancora intatto: quasi un milione di euro. Gli inquirenti lo hanno rintracciato e recuperato su un conto corrente olandese. Era la somma versata da Massimo Moratti, caduto nella truffa di un'organizzazione criminale che spacciandosi per il ministro della Difesa Guido Crosetto, chiedeva a imprenditori e uomini d'affari soldi per pagare il riscatto di alcuni non ben specificati giornalisti rapiti in Medio Oriente.