Trentino, le nuove regole per l'abbattimento dei lupi

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha annunciato l'adozione di un nuovo protocollo sperimentale curato dall'Ispra per la gestione dei lupi urbani. Il protocollo stabilisce, per la prima volta, delle quote annuali di abbattimento per provincia, con il Trentino che potrebbe prelevare tra i 3 e i 5 lupi all'anno. Prima di ricorrere all'abbattimento, sono previste due azioni preventive: rimuovere ciò che attira i lupi verso le abitazioni e applicare misure di dissuasione.