Tregua a Gaza, cosa prevede la bozza dell'accordo

Si attende solo l'ultima parola, quella di Hamas che ha già parlato di lavoro positivo ma serve il via libera di Muhammad Sinwar, fratello dell'ex leader ucciso. Un piano in tre fasi: subito una tregua di 42 giorni e la liberazione di 33 ostaggi, tra cui donne, bambini, anziani e malati. In cambio, il rilascio di 1300 terroristi palestinesi detenuti nelle carceri israeliane e un parziale ritiro delle truppe dell'Idf.