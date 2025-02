Tre anni di guerra in Ucraina in un minuto

Sono passati tre anni dall’inizio della guerra in Ucraina, il più grande conflitto in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale. I missili russi che piovono su Kiev, la fuga di civili, le immagini strazianti dell’ospedale pediatrico di Mariupol bombardato dall’armata di Mosca, le battaglie che hanno cambiato il corso del conflitto, fino ai negoziati per il cessate il fuoco tra Vladimir Putin e Donald Trump, che non includono Kiev e l’Ue. Un riassunto dei momenti più salienti di questi tre anni che hanno sconvolto il Vecchio Continente e il mondo intero.