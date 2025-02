Traffico di rifiuti, indagato il presidente del Molise Francesco Roberti

Il governatore del Molise Francesco Roberti è indagato per corruzione nell'ambito di una inchiesta sul traffico di rifiuti tra la Puglia e la sua regione. Sono in tutto 47 gli indagati ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione indagini. Con Roberti è indagata anche la moglie. "La vicenda non riguarda il mio ruolo da presidente della Giunta Regionale del Molise - sostiene Roberti - ed è per attività precedenti alla mia elezione. Da parte mia - assicura - ci sono sempre stati comportamenti corretti e rispettosi della legge". I fatti contestati, scrive Repubblica, risalgono al periodo 2020-2023 e chiamano in causa Roberti nella "sua triplice veste di presidente della provincia di Campobasso, membro del consiglio generale della Cosib e di sindaco di Termoli.