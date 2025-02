La tragedia sfiorata all'aeroporto di Toronto, in Canada, quando un volo Delta, proveniente da Minneapolis, si è capovolto sulla pista in fase di atterraggio, è stata immortalata in un video. Il filmato mostra il velivolo toccare terra normalmente, prendere fuoco e poi ribaltarsi. L’incidente ha provocato il ferimento di 18 delle 80 persone presenti a bordo. Ancora da chiarire le cause.