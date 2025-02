Toronto, aereo si ribalta in fase di atterraggio

E' di almeno 18 feriti il bilancio dell'incidente aereo in cui un volo della Delta Air Lines si è capovolto lunedì durante l'atterraggio sulla pista dell'aeroporto canadese di Toronto. Al momento dell'incidente la pista era ricoperta da un sottile strato di neve. Il volo, operato dalla Endeavor Air con un aereo Bombardier CRJ900 e con 80 persone a bordo, era in arrivo da Minneapolis. Non è stata ancora fornita alcuna spiegazione sulla causa dell'incidente.