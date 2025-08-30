La mamma del piccolo Tommy: "Per me fine pena mai"

"Lui si è rifatto una vita, io invece condannata a vita perché non ho visto mio figlio crescere". Così ai nostri microfoni"Paola Pellinghelli, la mamma di Tommaso Onofri commenta la scarcerazione di uno dei rapitori"di Alessandra Rolla
Non c'è pace per Paola Pellinghelli, la mamma del piccolo Tommaso Onofri, rapito e ucciso il 2 marzo 2006 dalla sua casa di Casalbaroncolo alle porte di Parma. Salvatore Raimondi, l'ex pugile che la notte del sequestro sfilò dal seggiolone il bimbo di 18 mesi e lo infilo' in una borsa, è uscito dal carcere di Forlì. Condannato a 20 anni con il rito abbreviato, ne ha scontati 16 grazie agli sconti di pena e oggi è un uomo libero.
