Torino, Extinction Rebellion sulla ciminiera della Leonardo: la protesta contro ReArm Europe

Life Not War: è la scritta dipinta dal movimento ambientalista Extinction Rebellion sulla ciminiera che si trova all'interno del quartier generale di Leonardo, a Torino. La protesta, nella sede della società attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, arriva a pochi giorni dall'approvazione del piano ReArm Europe proposto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per investire nella difesa e riarmare l'Europa. All'alba, poco prima dell'apertura degli stabilimenti di Corso Francia, un gruppo di persone è salito dalle scale di sicurezza fino alla cima del pilone. Da lì, alcuni si sono calati in sicurezza per realizzare una grande scritta, mentre altri hanno appeso uno striscione con la frase: "La guerra parte da qui".