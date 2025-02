Tifoso della Ferrari taglia un albero per vedere meglio le prove di Hamilton

L'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari ha risvegliato la passione di molti tifosi. Erano numerosi gli appassionati presenti a Fiorano Modenese nel giorno in cui i piloti del Cavallino sono scesi in pista per provare la nuova monoposto di F1. Uno di questo tifosi è stato ripreso mentre tagliava i rami di un albero a ridosso delle recinzioni perché gli oscuravano la visuale sulla pista. Il video, virale sui social, ha scatenato moltissime polemiche.