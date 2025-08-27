Logo Tgcom24
MORTI E DISPERSI

Thailandia, il tifone Kajiki causa inondazioni e frane

Molte case sono state colpite e alcune persone sono rimaste ferite a causa di inondazioni improvvise e frane nelle province settentrionali

27 Ago 2025 - 15:07
01:24 

Ancora disagi e disastri nel sudest asiatico per il passaggio del tifone Kajiki. Almeno otto persone sono morte tra Vietnam e Thailandia mentre altre risultano disperse a causa delle piogge torrenziali che hanno causato inondazioni e frane. In Thailandia, a seguito di una frana in una zona della città settentrionale di Chiang Mai, almeno una persona ha perso la vita mentre un'altra risulta dispersa. Il Dipartimento per la Prevenzione e la Mitigazione dei Disastri della Thailandia ha dichiarato che molte case sono state colpite e alcune persone sono rimaste ferite a causa di inondazioni improvvise e frane nelle province settentrionali. 

