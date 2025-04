Un video delle telecamere di sicurezza della Pagoda Mahamuni, a Mandalay, mostra il momento della scossa che il 28 marzo ha colpito il Myanmar. Nelle immagini inedite si vede come uno dei templi più importanti del Paese venga distrutto dalla potenza del terremoto in pochi istanti. Il terremoto in Myanmar ha causato oltre 3.500 vittime, ma il bilancio non è ancora definitivo.