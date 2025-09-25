Logo Tgcom24
Terminull Brigade arriva su PC e console

Annunciata una collaborazione con Evangelion al Tokyo Game Show 2025.

25 Set 2025 - 17:32
01:09 

