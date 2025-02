Taiwan, maiali sovralimentati per offrirli agli dei: animalisti sul piede di guerra

Migliaia di fedeli si sono riuniti per l'annuale festival del "maiale sacro" nel nord di Taiwan, che vede le carcasse di maiali giganti sovralimentati offerte agli dei. I proprietari locali competono per esporre il maiale più grande, con il vincitore che porta a casa un trofeo. Quest'anno, il titolo di vincitore è andato a un maiale del peso di 1508 gatti taiwanesi (904,8 kg). Il rituale annuale è una pietra miliare culturale per la comunità Hakka dell'isola, che costituisce circa il 15% della popolazione di Taiwan. Gli attivisti per i diritti degli animali deplorano il rituale, definendolo disumano.