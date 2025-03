Svolta nell'omicidio di Bergamo, fermati due rapinatori

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Luciano Muttoni, 57 anni, trovato senza vita ieri nella sua casa di Valbrembo, nella Bergamasca, dopo che da due giorni non si avevano sue notizie. Due uomini, un italiano di 25 anni e un polacco di 24, sono stati fermati e portati in carcere a Bergamo. Erano stati bloccati ieri vicino Monza e interrogati. Avrebbero confessato di aver aggredito la vittima a calci e pugni, colpendola anche al capo con una pistola scacciacani, perché aveva cercato di reagire al tentativo di rapinarlo.