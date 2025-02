Summit sui diritti dei bambini, la regina di Giordania: "Bimbi di Gaza sentivano una morte imminente"

La regina di Giordania Rania Al Abdullah ha partecipato al Summit internazionale sui diritti dei bambini organizzato in Vaticano. "Ho letto uno studio scioccante sullo stato psicologico dei bambini più vulnerabili di Gaza: il 96% ha riferito di sentire che la loro morte era imminente. Quasi la metà ha dichiarato di voler morire. Come abbiamo permesso alla nostra umanità di arrivare a questo", si chiede la regina. "Senza un'applicazione paritaria, gli impegni globali sono vuoti. Perché se un diritto può essere deliberatamente negato, allora non è affatto un diritto. È un privilegio per pochi fortunati", ha aggiunto.