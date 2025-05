Strage Monreale, fermato un altro ragazzo

II 19enne si è costituito dopo che i carabinieri sono andati a cercarlo a casa, trovando solo il padre. Sottoposto a fermo, è rimasto in silenzio. È il terzo giovane a finire in carcere. Dopo Calvaruso e Samuel Acquisto, alla guida della moto sulla quale viaggiava proprio Mattias. Ma la caccia alla banda non è conclusa.