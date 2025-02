Strage di orche in Australia: quasi 160 esemplari si arenano su una spiaggia della Tasmania

Su una remota spiaggia della Tasmania, in Australia, sono state trovate arenate 157 false orche. La scoperta è avvenuta martedì grazie a un pescatore, ma alcuni esemplari potrebbero essere rimasti bloccati sulla riva già da due giorni. Il difficile accesso alla zona di Arthur River, sulla costa nord-occidentale dell’isola, e le avverse condizioni meteo stanno rendendo complicati i soccorsi. Durante il primo sopralluogo, solo 90 orche risultavano ancora vive. Le autorità locali stanno valutando la possibilità di un intervento per tentare di recuperare i superstiti e comprendere le cause dell’arenamento, il primo registrato in Tasmania dal 1974.