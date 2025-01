Astronauta da 7 mesi sulla Iss esce per una passeggiata spaziale

Una dei due astronauti bloccati sull'Iss da sette mesi è uscita per la sua prima passeggiata spaziale. Suni Williams, comandante della stazione, ha affrontato alcuni lavori di riparazione esterna. I piani prevedevano che Williams uscisse di nuovo la prossima settimana insieme a Butch Wilmore. Williams e Wilmore erano partiti a bordo della nuova capsula Starliner della Boeing lo scorso giugno, in quella che sarebbe dovuta essere una missione di prova della durata di una settimana. Ma i problemi con lo Starliner hanno ritardato il loro ritorno, e la Nasa ha ordinato il rientro della capsula senza equipaggio. Successivamente, SpaceX ha ritardato il lancio dei loro sostituti, il che significa che i due non torneranno a casa fino a fine marzo o inizio aprile - dieci mesi dopo il lancio.