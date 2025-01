Sparò e ferì un ladro: "Io assolto ma non dovevo neppure essere indagato"

Aveva esploso un colpo di pistola ferendo uno dei ladri che si era introdotto nella sua abitazione a Bergamo. Ora un anziano ex finanziere in pensione di 86 anni è stato assolto dopo essere stato indagato per tentato omicidio: "Ho difeso solo la mia famiglia, anzi avrei dovuto anche prendere un premio perché non ho ucciso nessuno". Racconta e aggiunge: "Quello che ho vissuto, la paura di quei momenti non si dimentica e mi ha segnato per sempre"