In Svezia è il momento del dolore, dopo l'attacco a un centro di formazione per adulti frequentato anche da migranti a Örebro, 200 chilometri a ovest di Stoccolma, costato la vita ad almeno 10 persone. L'aggressore avrebbe agito da solo e poi si è sparato. Fuori dalla scuola diverse persone hanno deposto fiori e candele in omaggio alle vittime.