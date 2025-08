Spagna, incendio a Tarifa: evacuazioni di massa

Un violento incendio è divampato il 5 agosto nella zona di Torre de La Peña, a Tarifa, in provincia di Cadice, costringendo all'evacuazione migliaia di persone da campeggi, hotel e stabilimenti lungo la spiaggia di Valdevaqueros. Alimentato da forti venti di Levante, il rogo è classificato come emergenza di livello 1. Chiusa parzialmente la strada N-340. Le operazioni antincendio proseguono con elicotteri, aerei e squadre a terra, mentre la popolazione viene assistita in rifugi d'emergenza.