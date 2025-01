Space X, lanciati sulla Luna due lander di Usa e Giappone

SpaceX ha lanciato una coppia di lander lunari per aziende statunitensi e giapponesi dal Kennedy Space Center della NASA, ultimi di una serie di veicoli spaziali privati diretti verso la Luna. L'investimento è stato condiviso, usando un solo razzo Falcon 9 di SpaceX, da Usa e Giappone per risparmiare denaro e i due lander prenderanno rotte separate nel corso del viaggio che avrà la durata di un mese. È il secondo tentativo per il Giappone dopo che la prima navicella si era schiantata sulla superficie lunare due anni fa. Tokyo ha inviato questa volta un rover con una paletta per raccogliere la terra della Luna al fine di studiarla e testare potenziali fonti di cibo e acqua per i futuri esploratori. L'azienda texana Firefly Aerospace, invece, sta facendo volare 10 esperimenti per la NASA, tra cui un aspirapolvere, un trapano per misurare la temperatura sotto la superficie e un dispositivo che potrebbe essere usato dai futuri astronauti per tenere lontane le particelle taglienti e abrasive dalle tute spaziali e dalle attrezzature. Il lander americano Firefly's Blue Ghost dovrebbe raggiungere la Luna per primo, tentando di atterrare sulla Luna all'inizio di marzo.