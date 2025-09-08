Somalia, a Mogadiscio si celebra il compleanno di Maometto

In Somalia è stato celebrato il compleanno del profeta Maometto, per un'antica tradizione di festeggiamenti che era stata vietata dai militanti estremisti. Il Mawlid, come viene chiamata la celebrazione, viene festeggiato in tutta la Somalia con recitazioni del Corano, canti religiosi e processioni guidate principalmente dalle comunità sufi. A Mogadiscio, le strade si sono riempite di migliaia di fedeli.