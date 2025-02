Si presentano come carabinieri per truffare una centenaria: arrestati

Un uomo e una donna, di origine campana, sono stati arrestati per il reato di truffa a Varapodio, in provincia di Reggio Calabria. Prima la telefonata, con cui dicevano a un'anziana di essere carabinieri e di raccogliere soldi e gioielli per pagare la cauzione per il figlio arrestato. Ma la signora, una centenaria, aveva partecipato ad appositi corsi anti truffa e ha avvisato i carabinieri. A tradire i due arrestati sono stati i diversi tentativi fatti nello stesso giorno. I militari li hanno presi mentre la donna era sulla soglia di una casa con in mano denaro e gioielli e il complice attendeva in macchina con il motore acceso.