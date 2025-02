Si inasprisce la guerra dei dazi, annunciate contromisure

Si inasprisce la guerra dei dazi, dopo che Trump ha firmato l'ordine esecutivo per imporli a Canada e Messico del 25% e del 10% alla Cina. Pechino si "oppone con fermezza" e annuncia una misura equivalente per l'import dagli Stati Uniti. Anche il Canada annuncia tariffe doganali pari a quelle di Washington. Protesta il Messico, che annuncia l'imposizione di dazi sugli Stati Uniti come ritorsione a quelli annunciati da Trump.