Sgombero Leoncavallo, organizzata una manifestazione di protesta per il 6 settembre

Dopo 133 tentativi andati a vuoto, questa volta lo sfratto del centro sociale Leoncavallo è stato eseguito. Gli attivisti, al termine delle operazioni, si sono ritrovati nelle vie adiacenti e hanno poi indetto un'assemblea all'aperto per discutere di quanto accaduto. È stata organizzata una manifestazione di protesta per il 6 settembre, ma soprattutto si è parlato del futuro del centro sociale, in particolare della nuova sede.