Sgombero Leoncavallo, organizzata una manifestazione di protesta per il 6 settembre

Gli attivisti, al termine delle operazioni, si sono ritrovati nelle vie adiacenti e hanno poi indetto un'assemblea all'aperto per discutere di quanto accaduto

di Davide Loreti
22 Ago 2025 - 14:38
01:36 

Dopo 133 tentativi andati a vuoto, questa volta lo sfratto del centro sociale Leoncavallo è stato eseguito. Gli attivisti, al termine delle operazioni, si sono ritrovati nelle vie adiacenti e hanno poi indetto un'assemblea all'aperto per discutere di quanto accaduto. È stata organizzata una manifestazione di protesta per il 6 settembre, ma soprattutto si è parlato del futuro del centro sociale, in particolare della nuova sede.

