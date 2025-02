Sfigurata con l'olio di silicone: "Non potrò più sorridere"

Sfigurata da un’iniezione di silicone liquido, spacciato per acido ialuronico. Dopo 19 anni sul volto di Mirella Serattini, giornalista bolognese, le lesioni sono ancora ben visibili. Nonostante la donna abbia subito ben 70 interventi di riparazione. Il chirurgo estetico Stefano Stracciari, imputato per lesioni colpose gravissime ai danni della sua paziente, è stato poi prosciolto dalle accuse per prescrizione dei termini dalla corte di appello di Bologna. Ora il medico è nuovamente indagato ed è stato sospeso per un anno dalla professione per altri 4 casi denunciati da ex pazienti. Andava fermato prima - dice Mirella - che 19 anni dopo un'operazione di chirurgia estetica che le ha stravolto la vita, ancora non si arrende e continua a lottare.