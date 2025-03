La dashcam di un’auto ha ripreso il momento in cui in una strada di Seul si è aperta un’enorme voragine che ha inghiottito un motociclista. L’uomo, un 30enne, è stato trovato solo dopo una notte di ricerche. Nell’incidente, avvenuto nel quartiere Myeongil-dong, è rimasta ferita anche la donna che si trovava alla guida del furgone, che come mostra il video, precedeva solo di pochi metri la moto finita nella voragine.