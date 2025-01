Sessantenne ucciso in casa a Bari, aperta un'inchiesta

La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per omicidio dopo la scoperta del corpo senza vita di un 60enne, Franco Dogna, nella sua abitazione a Bari, nel quartiere Santo Spirito, in via Torino. L'uomo, incensurato, viveva da solo e non aveva figli, era dipendente di una società di Molfetta (Bari), specializzata in software. Il cadavere è stato trovato in una pozza di sangue, a pancia in giù, con lesioni riconducibili a un corpo contundente da punta e taglio.