Sequestrata nel porto di Genova cocaina per un valore di quasi 50 milioni di euro

Cinque borsoni contenenti 200 panetti di cocaina purissima nascosti in alcuni container contenenti tonno in scatola, sono stati individuati nei giorni scorsi presso il porto di Genova dalla guardia di finanza. I container, intercettati su una motonave proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador, sono stati bloccati presso lo scalo marittimo genovese. L'ispezione di uno di questi ha consentito di rinvenire la droga illecitamente introdotta sul territorio dello Stato, per un peso complessivo di circa 240 kg. La merce sequestrata, era destinata a rifornire le principali piazze di spaccio italiane e qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per un valore compreso tra i 40 e i 50 milioni di euro una volta venduta al dettaglio.