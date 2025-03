Sentenza Diciotti, il giudice Nunzio Sarpietro: "Apre a una valanga di ricorsi"

“Questa sentenza apre un’autostrada a un numero elevato di risarcimenti che i migranti potrebbero chiedere per il periodo in cui sono stati trattenuti su navi militari o su navi private che li hanno soccorsi” A parlare è il giudice Nunzio Sarpietro: la sentenza della cassazione che ha riconosciuto i risarcimenti per i migranti trattenuti a bordo della nave diciotti. Oggi in pensione, nel 2021 Sarpietro assolse a Catania Matteo Salvini per un caso del tutto analogo, quello della nave Gregoretti.