Seajewel, la procura di Genova indaga per terrorismo

La procura di Genova ha acquisito il fascicolo di indagine aperto a Savona e procede per l'ipotesi di naufragio aggravato alla finalità del terrorismo, in merito alle due esplosioni che hanno provocato una falla da oltre un metro nello scafo della nave Seajewel, petroliera battente bandiera di Malta, da venerdì notte ferma al campo boe al largo del porto di Vado Ligure nel savonese. Al momento l'azione resta non rivendicata e non sono stati trovati elementi di innesco anche se risultano due esplosioni, come testimoniato anche dall'equipaggio. Verrà acquisita la scatola nera della nave e arriveranno rinforzi da Roma alla Guardia costiera che si occupa delle indagini insieme alla Digos di Genova.