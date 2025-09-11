Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
MAXI SEQUESTRO

Scoperti 288 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro

Intercettati due container che al termine della scansione radiogena effettuata con lo scanner portuale, mostravano anomalie nei vani di ventilazione sul fondo della struttura

11 Set 2025 - 10:50
01:15 
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri