Scomparsa Kata, lo zio convocato in Procura

C'è una pista privilegiata che potrebbe portare a una svolta nella scomparsa di Kata, la bambina peruviana sparita il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor di Firenze. Una nuova ipotesi rispetto a quando seguito finora dagli inquirenti nell’ultimo anno e mezzo. Il procuratore capo di Firenze è intervenuto in prima persona, senza preavviso la settimana scorsa ha convocato e interrogato in gran segreto di sera lo zio materno della bambina, indagato per la scomparsa della nipotina e imputato nel procedimento per racket, e la moglie ascoltata come testimone.