Scomparsa di Kata, all'asta l'hotel Astor

L'hotel Astor di Firenze, tristemente noto per la scomparsa un anno e mezzo fa della piccola Kata, va all'asta per due milioni di euro. Ma l'ex stabile occupato si trova in condizioni pessime: prima le oltre cento persone che vi abitavano, poi, con il giallo della bimba scomparsa, diversi interventi mirati a cercare tracce di Kata ed escludere la sua presenza, hanno reso la struttura inagibile. Con cumuli di macerie e di "rifiuti speciali".